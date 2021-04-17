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Как не стать жертвой банковского обмана

Экономика » Финансы » Банки

При выборе финансовой услуги в банке легко стать жертвой мисселинга, если не выполнять определённые рекомендации.

Как не стать жертвой банковского обмана

По данным Центробанка РФ, чаще всего мисселинг (обман) встречается именно в банках, сообщает РИА "Новости". Как защититься от возможного мисселинга рассказали эксперты.

Так, директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин рекомендует внимательно прочитать все условия предоставления услуги, изучить тарифы, включая ссылки и приложения. По его словам, полезно также ознакомиться с отзывами и предложениями конкурентов.

Эксперт подчеркнул, что в банках часто предлагают сложные инвестиционные продукты под видом альтернативы вкладам с более высокими ставками. При этом замалчивается и отсутствие гарантированного дохода, и отсутствие страхования.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласился с Бородулиным, добавив, что ключевым признаком мисселинга является повышенная доходность, о колебаниях которой предпочитают не рассказывать.

Если вы всё же стали жертвой мисселинга, то эксперты рекомендуют обращаться в сам банк, Центробанк и Роспотребнадзор.

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Банковские мошенники
Автор: Анастасия Гостищева
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