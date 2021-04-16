Цифровые валюты радикально поменяют представление о деньгах

Представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев заявил о том, что появление цифровых валют "радикальным образом" поменяет представление людей о деньгах.

По его словам, уже сейчас разрабатывается концепция цифрового рубля, США обсуждают внедрение цифрового доллара, а Китай и вовсе уже тестирует цифровой юань, сообщает "Общественная служба новостей".

"И только кажется, что это всего-навсего третья форма денег, но это совершенно не так", предупредил интернет-омбудсмен.

По его мнению, цифровые валюты поменяют привычный уклад и людям придётся "радикальным образом видоизменить свое представление о деньгах".

Как себя будет чувствовать человек при такой трансформации реальности "ответить сложно, потому что будут и страхи, и опасения".

Тем не менее, с этим придётся как-то жить, поскольку одна из основных тенденций современной жизни — цифровизация. Практически все сферы жизни переводятся в электронный формат: уже сейчас создаются "цифровые профили" россиян, а компании продолжают внедрять новейшие технологии.

Гражданам в такой ситуации ничего не остаётся, как учится пользоваться новыми услугами.

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