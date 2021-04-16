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Стало известно, кому банки чаще всего отказывают в выдаче ипотеки

Экономика » Финансы » Банки

Исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka показало, что есть одна категория россиян, которой банки чаще всего отказывают в выдаче ипотечного кредита даже при наличии ежемесячного дохода в 100 тысяч рублей.

Стало известно, кому банки чаще всего отказывают в выдаче ипотеки

"Безнадёжными" клиентами для банков оказались самозанятые, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на это исследование.

В нём говорится, что отказ в выдаче ипотеки получают более 80% самозанятых. 60% "отказников" имеют ежемесячный доход в размере более 100 тысяч рублей.

Генеральный директор онлайн-супермаркета Ирина Григорьева считает, что сложившаяся ситуация связана с недостатком опыта работы с такими заёмщиками. Даже с учётом высокого дохода банки не готовы рассматривать самозанятых как надёжных заёмщиков. При этом россияне, оформленные как индивидуальные предприниматели, чаще получают одобрение, даже если доход у них меньше.

Ранее сообщалось, что самозанятые также сталкиваются с проблемами в судах и при получении льгот. Так, справки из приложения "Мой налог" не всегда воспринимаются как доказательства наличия дохода и его снижения.

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Ипотека для самозанятых. Юрист для Вас. Наталья Гузанова.
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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