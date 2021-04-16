Объём переводов из России достиг максимума с 2018 года

В феврале 2021 года физические лица перевели из России за границу максимальный с 2018 года объём денег. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Так, за отчётный месяц объём переводов составил $538 млн против $499 млн годом ранее и $463 млн в феврале 2019 года. В феврале 2018 года физические лица перевели за границу $553 млн.

Традиционно большая часть денег переводится в страны СНГ: в феврале 2021 года — $454 млн, в феврале 2020 года — $421 млн, в феврале 2019 года — $357 млн, в феврале 2018 года — $432 млн. То есть, объём переводов в страны СНГ в феврале этого года был максимальным, по меньшей мере, с 2017 года.

Значительно меньше переводят деньги в страны дальнего зарубежья — $84 млн, $78 млн, $107 млн и $121 млн соответственно.

При этом объём переводов в Россию из-за границы снизился в феврале текущего года до $241 млн с $243 млн годом ранее. Большую часть, $135 млн, прислали из стран дальнего зарубежья, остальные $107 млн — из стран СНГ.

Рост переводов из России в страны СНГ, наблюдающийся последнее время, объясняется возобновлением деятельности трудовых мигрантов, которые отправляют заработанные деньги на родину.