Вкладчики собрались у банка "Нейва" в Екатеринбурге

Вкладчики банка "Нейва", который сегодня лишился лицензии Центробанка РФ, собрались возле его офиса в Екатеринбурге. Отзыв лицензии у кредитной организации уже давно стал обыденностью и обычно не вызывает такой реакции.

Возле офиса собралось около десятка человек, сообщает РИА "Новости". И, тем не менее, это довольно-таки необычная реакция, учитывая, что большинство россиян за годы "зачистки" банковской системы уже точно знают, что госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в течение двух недель начнёт выплачивать компенсации.

К людям выходил представитель банка, а потом и руководитель временной администрации, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.

Как выяснилось, большинство из пришедших людей — вкладчики, на счетах которых находится менее 1,4 млн рублей, то есть АСВ вернёт им сбережения в полном объёме. Однако, люди обеспокоены, что не получат деньги или получат их не скоро, и жалуются на отсутствие информации.

Как писала "Правда.Ру" ранее, ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва", выплаты по вкладам начнутся не позднее 30 апреля 2021 года.