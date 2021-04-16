Экс-глава Внешпромбанка расстанется с активами в США и Европе

Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус, отбывающая наказание за хищение 113,5 млрд рублей, согласилась заключить мировое соглашение в отношении своих активов в США и Европе. Управляющий уже начал искать риелторов для продажи квартир в Нью-Йорке.

Об этом на пресс-конференции Forbes рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрей Мельников. Стоимость активов он не озвучил.

По его словам, во многом это заслуга инвестиционной компании А1, которая ведёт работу за свой счёт. АСВ, как конкурсный управляющий Внешпромбанка наняло А1 для сопровождения судебных процессов с экс-владельцами банка, включаю Маркус и её брата, Георгия Беджамова.

Как сообщает РБК, имущество Маркус в США, Франции и Латвии собираются продать в ближайшие шесть месяцев.

Маркус признана банкротом 25 мая 2017 года. В августе того же года суд приговорил её к 8,5 годам лишения свободы за хищение 113,5 млрд рублей. Эту сумму она должна вернуть Внешпромбанку и ещё 222 млн рублей — ВТБ.

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