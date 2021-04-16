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Банки и магазины не могут отказать в приёме дырявых банкнот

Экономика » Финансы » Деньги

Всякое случается с бумажными деньгами: они изнашиваются, загрязняются, рвутся, на них люди оставляют надписи, они заливаются краской. Что делать, если вам подсунули банкноту с дефектом?

Банки и магазины не могут отказать в приёме дырявых банкнот

Как рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов, существует специальное указание Центробанка РФ, согласно которому банки обязаны принимать банкноты с дефектами — изношенные, грязные, с масляными пятнами, штампами, надписями, дырами и даже склеенные. В частности, банки обязаны принять купюру, составленных из двух банкнот одного номинала, при условии, что каждая из частей занимает не менее 50% от площади целой купюры.

Указание распространяется и на монеты, которые могут быть погнутыми, сплющенными, надпиленными, но только если сохранены изображения на аверсе и реверсе.

По словам Борисова, "с магазинами ситуация сложнее". Продавец не может оценить банкноту на уровне эксперта, но есть закон о защите прав потребителей, который регулирует и приём денежных знаков. Согласно этому закону, если купюра является платёжеспособной, то магазин обязан её принять. В случае отказа "приглашайте администратора, звоните на горячую линию магазина, или направляйте жалобу в Роспотребнадзор", посоветовал Борисов.

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Автор: Анастасия Гостищева
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