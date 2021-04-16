Евросоюз не поддержит санкции США против российского госдолга

Вопрос о санкциях против российского госдолга не стоит на повестке дня институтов Евросоюза. Ни одна страна не предлагала подобных мер, поскольку для этого нудна "очень серьёзная причина".

США обвинили Россию во вмешательстве в их выборы, но против Евросоюза она ничего подобного не предпринимала, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в постпреде одного из государств Евросоюза в Брюсселе. По его словам, не стоит ожидать от союза "прямого следования за США в их санкционной политике".

Источник напомнил, что Евросоюз ввёл экономические санкции против России только единожды — в июля 2014 года. Они остаются в силе и продлеваются каждые полгода, поскольку для их отмены нужно выполнить Минские соглашения.

В то же время глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель официально поддержал решение США ввести санкции против российского госдолга.

Германо-российская внешнеторговая палата, в свою очередь, назвала "раскручивание санкционной спирали со стороны США" контрпродуктивным путём, который ведёт в тупик. Палата напомнила, что новые санкции, как и предыдущие, наносят ущерб людям и компаниям.