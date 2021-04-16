Аксаков предложил повысить утилизационный сбор

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "Правдой.Ру" обратил внимание на такую проблему российской промышленности как конкуренция со стороны поставщиков зарубежного бывшего в употреблении оборудования. Решить эту проблему он предлагает за счёт повышения утилизационного сбора.

Депутат пояснил, что из-за дешевизны такого оборудования наши потребители покупают "фактически хлам" и не "покупают российское". Повысив утилизационный сбор, можно обеспечить равные условия конкуренции для российского и зарубежного оборудования, и перестать превращать Россию "в собрание хлама в определённом смысле".

Также Аксаков считает нужным ужесточить требования для вхождения на российский рынок. Текущие требования "очень либеральные, к сожалению, зачастую коррумпированные". Можно купить небольшой сертификат соответствия за 15-20 тысяч рублей и свободно торговать на российском рынке. При этом чтобы россиянам зайти на европейский рынок, нужно пройти сертификацию не только конечному поставщику, но и производителю.

Что касается уже действующих мер поддержки промышленности, депутат предложил проверить их эффективность, в том числе мер, связанных с субсидированием процентных ставок по инвестиционным проектам.

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