Скачок промпроизводства в марте не смог "перебить" квартальный спад

В марте 2021 года объём промышленного производства в России вырос на 1,1% в годовом выражении и на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росстата. При этом квартальные показатели оказались отрицательными, в основном из-за спада в феврале.

Росстат улучшил оценку падения в феврале с 3,7% до 3,2%, но этого оказалось недостаточно — за первый квартал текущего года объём промышленного производства снизился на 1,3% в годовом выражении.

Мартовское "оживление" промышленности отчасти объясняется календарным фактором, поскольку в марте на три рабочих дня больше, чем в феврале. Кроме того, сказалась низкая база прошлого года — в конце марта 2020 года были введены карантинные ограничения.

В целом добыча полезных ископаемых в марте сократилась на 5,6% в годовом выражении и на 7,3% в первом квартале, обрабатывающая промышленность выросла на 4,2% и 0,9% соответственно. Стоит отметить, что и добыча, и обработка в месячном выражении в марте продемонстрировали существенный рост — 10,6% и 16,9%.

Снижение добычи полезных ископаемых объясняется в основном действием соглашения ОПЕК+ о сокращении производства нефти.