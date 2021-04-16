Сбербанк предложил сажать на восемь лет за утечку данных

Сбербанк разработал и направил в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за раскрытие банковской тайны. Максимальный срок наказания увеличивается с трёх до восьми лет.

Законопроект крупнейшего банка страны предполагает выделение ответственности за раскрытие банковской тайны в отдельную статью Уголовного кодекса (УК), сообщают "Известия". Под указанное преступление подпадают, в том числе, виновные в утечке персональных данных банковских клиентов.

Действующая статья (183 УК) предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы за разглашение налоговой, банковской и других видов тайн. Сбербанк предлагает исключить из неё банковскую тайну и ввести для неё новую статью — 183.1 УК с более жёстким наказанием, до восьми лет лишения свободы.

Предложенный банком законопроект разрабатывался при участии представителей Центробанка, МВД и Ассоциации банков России. ЦБ поддерживает ужесточение наказания, но не считает нужным выносить разглашение банковской тайны в отдельную статью.

Кроме того, регулятор предлагает также дополнить наказание запретом на финансовую деятельность на срок до пяти лет и проработать вопрос об ужесточении наказания для руководителей финансовых организаций.

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