Финансовые власти прокомментировали санкции против госдолга

Министерство финансов и Центробанк заявили, что из-за введения санкций против государственного долга будут внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках. При необходимости они задействуют все имеющиеся способы сохранения финансовой стабильности.

Так, Минфин не исключает отмены ближайших аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Значительные средства, скопившиеся на едином казначейском счёте (более 4 трлн рублей), позволяют гибко подходит к графику размещения гособлигаций.

Кроме того, ранее было принято решение о сокращении государственных внутренних заимствованиях на 875 млрд рублей за счёт остатков бюджета 2020 года. Так что снижение объёма заимствований до 0,5% ВВП положительно скажется на процентных ставках в экономике.

Также финансовое ведомство заявило о том, что после 14 июня 2021 года (даты вступления в силу санкций) будет размещать только новые выпуски ОФЗ, чтобы минимизировать риски отдельных иностранных инвесторов.

ЦБ обратил внимание на то, что доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ в начале апреля опустилась до 19,7%, а их доля в мартовских аукционах — до 10%. Так что влияние введённых вчера санкций против госдолга будет минимальным.

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