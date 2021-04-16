Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Речь Байдена о России: ключевые моменты
Цымбалюк-Романовская убралась на могиле Джигарханяна "на камеру"
Правительственная комиссия оценила законопроект о рубке леса у Байкала
Ургант пошутил над Бузовой, которая стала членом жюри КВН
Зеленский придумал, как поддержать Турцию
В бундестаге отвергли украинские требования о ядерном оружии
Гинцбург: "Спутник V" может помочь животным
"Машина ляпов": Байден переврал фамилию Владимира Путина

ЦБ отозвал лицензии ещё у двух банков

Экономика » Финансы » Банки

Центробанк РФ отозвал лицензию ещё у двух банков. На этот раз жертвами "зачистки" стали ООО Банк "Нейва" и АО КБ "Интерпромбанк".

ЦБ отозвал лицензии ещё у двух банков

Банк "Нейва" лишился лицензии за отмывание денег и нарушение закона о банковской деятельности. Как уточняет регулятор, кредитная организация проводила сомнительные операции по продаже наличной валюты в значительных объёмах.

Интерпромбанк скрывал своё реальное финансовое положение, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по кредитам, а также нарушал всё тот же закон о банковской деятельности.

Выплаты по вкладам банка "Нейва" и Интерпромбанка начнутся не позднее 30 апреля 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Также АСВ обращает внимание на то, что банки-агенты, которые будут выплачивать вкладчикам компенсации, выберут не позднее 22 апреля 2021 года.

Вкладчики банков смогут получить до 100% от денежных средств, находившихся в банках на момент отзыва лицензии, но не более 1,4 млн рублей, в отдельных случаях — до 10 млн рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Речь Байдена о России: ключевые моменты
Цымбалюк-Романовская убралась на могиле Джигарханяна "на камеру"
Правительственная комиссия оценила законопроект о рубке леса у Байкала
Ургант пошутил над Бузовой, которая стала членом жюри КВН
Зеленский придумал, как поддержать Турцию
В бундестаге отвергли украинские требования о ядерном оружии
Гинцбург: "Спутник V" может помочь животным
"Машина ляпов": Байден переврал фамилию Владимира Путина
Американские ВС перенаправят из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Экономика и бизнес
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха
Бывший СССР
США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников