Центробанк РФ отозвал лицензию ещё у двух банков. На этот раз жертвами "зачистки" стали ООО Банк "Нейва" и АО КБ "Интерпромбанк".
Банк "Нейва" лишился лицензии за отмывание денег и нарушение закона о банковской деятельности. Как уточняет регулятор, кредитная организация проводила сомнительные операции по продаже наличной валюты в значительных объёмах.
Интерпромбанк скрывал своё реальное финансовое положение, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по кредитам, а также нарушал всё тот же закон о банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Также АСВ обращает внимание на то, что банки-агенты, которые будут выплачивать вкладчикам компенсации, выберут не позднее 22 апреля 2021 года.
Вкладчики банков смогут получить до 100% от денежных средств, находившихся в банках на момент отзыва лицензии, но не более 1,4 млн рублей, в отдельных случаях — до 10 млн рублей.
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