Экономист объяснил рост цен на продукты и как с этим бороться

В последнее время участились сообщения о рост цен на те или иные продукты — то дорожает рыба, то рис, то сладости. О том, что является главной причиной продовольственной инфляции, "Правде.Ру" рассказал заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, "это связано с тем, что на внешнем рынке гораздо больше локдаунов, чем в России". Поэтому там наблюдаются проблемы с продовольствием, в первую очередь, в развитых странах. Из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с транспортировкой продуктов из развивающихся стран в развитые: "грузы могут быть заражены", в отдельных странах нет вакцины и так далее.

Эти проблемы вызывают рост цен на продовольствие на внешнем рынке, а наши производители с удовольствием этим пользуются и в ущерб внутренним потребностям. Уменьшение продукции внутри страны приводит к росту цен на неё.

По мнению Миронова, ограничивать им цены или повысить экспортные пошлины вряд ли является хорошим выходом. Потому что нужно расширять экспорт, нужно захватывать рынки, чтобы потом, приучив покупателей, получать валютную выручку.

Поэтому экономист призывать решать проблему продовольственной инфляции внутри страны только за счёт поддержки самых обездоленных, например с помощью продовольственных талонов, чтобы исключить нецелевое расходование денежных средств.

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