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Как санкции отразятся на российском госдолге

Экономика » Рынки » Долговой рынок

Ограничения на покупку новых государственных облигаций менее болезненны, чем полный запрет на владение российским долгом. Так считает управляющий активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Алексей Скабалланович.

Как санкции отразятся на российском госдолге

По его мнению, в обращении находится достаточно старых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), которые могут обеспечить любой спрос со стороны иностранных инвесторов, сообщает агентство "Прайм". При этом новые выпуски будут размещаться исключительно среди российских инвесторов, которые и так почти полностью выкупают ОФЗ, размещаемые Министерством финансов РФ. Так, в марте 2021 года из общего объёма размещённых гособлигаций нерезиденты выкупили всего 9,6%. Общая доля нерезидента на рынке ОФЗ по итогам марта снизилась до 20,2%.

При этом управляющий считает, что влияние на цену гособлигаций будет ограничено, хотя не исключается временное снижение стоимости бумаг. По словам Скабаллановича, на стоимость российских гособлигаций больше влияет доходность американских гособлигаций, чем их санкции.

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Автор: Анастасия Гостищева
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