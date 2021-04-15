ПФР рассказал, как увеличить пенсию на 50%

Пенсионный фонд России (ПФР) обратил внимание россиян на возможность увеличения пенсии на 50% и даже больше процентов. Пока этим способом пользуются только 3% российских пенсионеров.

Ежемесячные пенсионные выплаты можно увеличить на 50%, если отложить получение пенсии на пять лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР. Если обратиться за пенсией через десять лет после наступления пенсионного возраста, то размер пенсии увеличится на 100%.

В 2020 году отложенную пенсию получали около 27 тысяч человек, что составляет 3% от общего числа россиян, достигших пенсионного возраста.

Также ПФР отмечает рост количества дистанционной подачи заявлений на выплату пенсий. Из 2 млн поступивших в 2020 году заявлений, через "Госуслуги" или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда подано 1,5 млн.

До 1 января 2022 года обратиться за выплатой пенсии также можно по телефону и электронной почте. Это стало возможно из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, ПФР напомнил, что средний размер пенсии в этом году составляет 17,5 тысячи рублей. В 2022 году он вырастет на 5,9%, до 18,4 тысячи рублей.

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