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Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах от государства

Экономика » Финансы » Деньги

Граждане России не всегда знают, какие выплаты от государства им положены. Между тем, практически каждый россиянин может претендовать на ту или иную социальную поддержку.

Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах от государства

Так, семьи с тремя и более детьми могут получить от государства до 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, сообщает агентство "Прайм".

Кроме того, родители, чьи дети являются студентами, могут претендовать на региональное пособие. Размер такого пособия варьируется в зависимости от региона проживания.

Семьи, чей доход на каждого ниже прожиточного минимума, могут заключить социальный контракт и получить помощь от государства в различной форме: деньги, продукты, одежда. Так, малоимущие москвичи раз в год могут получить деньги на покупку дорогостоящей бытовой техники. Форма помощи определяется индивидуально.

В отдельных регионах родители, для чьих детей дошкольного возраста не хватило места в детском саду, имеют право на получение субсидии.

Пожилые люди при наличии несовершеннолетних детей, в том числе при опекунстве, могут получать надбавку к пенсии.

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Выплаты от государства, о которых мало кто знает? / льготы.
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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