Рубль отреагировал на санкции укреплением

Неожиданно курс рубля не стал падать после объявления новых санкций США, а наоборот — отыграл часть утренних потерь. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 15:35 мск биржевой курс доллара составлял 76,6275 рубля за $1, что на 76 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня. Биржевой курс евро к 15:36 мск находился на уровне 91,8075 рубля за 1 евро, что на 87 копеек больше соответственно.

Учитывая, что утром курс доллара составлял 76,8575 рубля за $1, а курс евро — 92,0625 рубля за 1 евро, можно сказать, что рубль решил отреагировать на объявление санкций укреплением.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США объявило о введении санкций против российского госдолга, а также против 16 физических лиц и 16 организаций.

Как и ожидалось, санкции против российского госдолга оказались "мягкими". Директива Минфина запрещает американским финансовым институтам напрямую покупать рублёвые и нерублёвые российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов после 14 июня 2021 года.