Россия решила заработать сотни миллиардов долларов на водороде

К 2050 году экспорт экологически чистого водорода из России может увеличиться до $100 млрд в год. Таков прогноз Министерства энергетики РФ.

Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, к 2050 году Россия будет зарабатывать от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год за счёт экспорта от 7,9 млн до 33,4 млн тонн водорода, сообщает РБК.

Как пояснили в Минэнерго, документ согласован с компаниями и профильными ведомствами, в настоящее время он проходит согласование в правительстве.

В настоящее время в России производится 4,2 тысячи тонны "жёлтого" низкоуглеродного водорода и около 3 млн тонн "серого" водорода.

Тем не менее, проект Минэнерго предусматривает уже к 2024 году экспорт экологически чистого водорода дойдёт до 200 тысяч — 1 млн тонн, что принесёт от $0,6 млрд до $3,3 млрд. К 2030 году Россия и вовсе займёт 20% мирового рынка водорода.

Для реализации столь амбициозного проекта обсуждаются специальные меры поддержки. Среди них — инвестиционные контракты и возмещение части затрат на производство, а также возмещение части затрат на купонный доход по "зелёным" облигациям.

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