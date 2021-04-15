Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак сбила воодушевление Киркорова резким замечанием
Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще всего
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Гастроэнтеролог перечислила желудочные симптомы COVID-19
Отоларинголог предупредил об опасных последствиях храпа у детей
Байден поставил подпись на указе о санкциях против России
Стал известен предварительный состав сборной России на ЧМ по хоккею
Тодоренко неожиданно раскрыла одного из участников шоу "Маска"
Эксперт раскрыл предполагаемый сценарий российско-украинской войны

Россия решила заработать сотни миллиардов долларов на водороде

Экономика » Производство

К 2050 году экспорт экологически чистого водорода из России может увеличиться до $100 млрд в год. Таков прогноз Министерства энергетики РФ.

Россия решила заработать сотни миллиардов долларов на водороде

Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, к 2050 году Россия будет зарабатывать от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год за счёт экспорта от 7,9 млн до 33,4 млн тонн водорода, сообщает РБК.

Как пояснили в Минэнерго, документ согласован с компаниями и профильными ведомствами, в настоящее время он проходит согласование в правительстве.

В настоящее время в России производится 4,2 тысячи тонны "жёлтого" низкоуглеродного водорода и около 3 млн тонн "серого" водорода.

Тем не менее, проект Минэнерго предусматривает уже к 2024 году экспорт экологически чистого водорода дойдёт до 200 тысяч — 1 млн тонн, что принесёт от $0,6 млрд до $3,3 млрд. К 2030 году Россия и вовсе займёт 20% мирового рынка водорода.

Для реализации столь амбициозного проекта обсуждаются специальные меры поддержки. Среди них — инвестиционные контракты и возмещение части затрат на производство, а также возмещение части затрат на купонный доход по "зелёным" облигациям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В России прибыль от экспорта водорода оценили в 100 млрд долларов в год
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Тодоренко неожиданно раскрыла одного из участников шоу "Маска"
Эксперт раскрыл предполагаемый сценарий российско-украинской войны
Насколько реальна угроза ухода Visa и MasterCard из России
"Может произойти конфликт": о ситуации с войсками США в Афганистане
Что шокировало врачей при вскрытии тела Ленина
24-летний блогер умер при загадочных обстоятельствах
Бумеранги использовались не только для метания: открытие учёных
Если соль и сахар - белая смерть, то почему мы не можем от них отказаться?
Совет Федерации объяснил причины снижения бедности в России
Вдовец Легкоступовой заявил о необходимости продать имущество певицы
Популярное
Мир. Новости мира
Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции

Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.

Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Общество
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты, а железные дороги разберут на металлолом
Российский шоу-бизнес
Елизавета II отреагировала на отказ Маркл приехать на похороны
Любовь Степушова Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет? Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Здоровье и профилактика
Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь
Шоу-бизнес
Знакомая звезды ВИА "Песняры" рассказала о его последних днях жизни
Мальчик или девочка? У Меладзе и Джанабаевой родился малыш
Российский шоу-бизнес
Мальчик или девочка? У Меладзе и Джанабаевой родился малыш
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников