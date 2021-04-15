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Насколько реальна угроза ухода Visa и MasterCard из России

Экономика » Финансы » Банки

На этой неделе российские власти активно комментировали возможные санкции США, дошло даже до разговоров не только об отключении России от SWIFT, но даже от международных платёжных систем Visa и MasterCard. Насколько реалистичны опасения "Правда.Ру" узнала у финансового аналитика банка Nordea Дениса Давыдова.

Насколько реальна угроза ухода Visa и MasterCard из России

По его мнению, это "чистой воды спекуляция". Дело в том, что Visa и MasterCard в совокупности занимают 75% российского рынка, на платёжную систему "Мир" приходится всего 25%. Для Visa и MasterCard — это "хороший кусок рынка", который они не захотят потерять, и поэтому власти США вряд ли пойдут на такой шаг.

Максимумом в данном случае могут быть санкции против отдельных банков, в результате которых международные платёжные системы будут вынуждены отказаться от сотрудничества с ними.

Но, по словам аналитика, нужно понимать, что санкции могут затронуть только небольшие банки, как-то связанных с российскими властями, но не в коем случае не государственные банки или крупные частные кредитные организации. Поэтому даже если это произойдёт, то "последствия будут минимальными, нематериальными, несущественными".

"Мы пока не становимся в один ряд с Северной Кореей и Ираном", — резюмировал Давыдов.

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Песков: Россия откажется от VISA и MASTERCARD
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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