Насколько реальна угроза ухода Visa и MasterCard из России

На этой неделе российские власти активно комментировали возможные санкции США, дошло даже до разговоров не только об отключении России от SWIFT, но даже от международных платёжных систем Visa и MasterCard. Насколько реалистичны опасения "Правда.Ру" узнала у финансового аналитика банка Nordea Дениса Давыдова.

По его мнению, это "чистой воды спекуляция". Дело в том, что Visa и MasterCard в совокупности занимают 75% российского рынка, на платёжную систему "Мир" приходится всего 25%. Для Visa и MasterCard — это "хороший кусок рынка", который они не захотят потерять, и поэтому власти США вряд ли пойдут на такой шаг.

Максимумом в данном случае могут быть санкции против отдельных банков, в результате которых международные платёжные системы будут вынуждены отказаться от сотрудничества с ними.

Но, по словам аналитика, нужно понимать, что санкции могут затронуть только небольшие банки, как-то связанных с российскими властями, но не в коем случае не государственные банки или крупные частные кредитные организации. Поэтому даже если это произойдёт, то "последствия будут минимальными, нематериальными, несущественными".

"Мы пока не становимся в один ряд с Северной Кореей и Ираном", — резюмировал Давыдов.

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