На этой неделе российские власти активно комментировали возможные санкции США, дошло даже до разговоров не только об отключении России от SWIFT, но даже от международных платёжных систем Visa и MasterCard. Насколько реалистичны опасения "Правда.Ру" узнала у финансового аналитика банка Nordea Дениса Давыдова.
По его мнению, это "чистой воды спекуляция". Дело в том, что Visa и MasterCard в совокупности занимают 75% российского рынка, на платёжную систему "Мир" приходится всего 25%. Для Visa и MasterCard — это "хороший кусок рынка", который они не захотят потерять, и поэтому власти США вряд ли пойдут на такой шаг.
Максимумом в данном случае могут быть санкции против отдельных банков, в результате которых международные платёжные системы будут вынуждены отказаться от сотрудничества с ними.
Но, по словам аналитика, нужно понимать, что санкции могут затронуть только небольшие банки, как-то связанных с российскими властями, но не в коем случае не государственные банки или крупные частные кредитные организации. Поэтому даже если это произойдёт, то "последствия будут минимальными, нематериальными, несущественными".
"Мы пока не становимся в один ряд с Северной Кореей и Ираном", — резюмировал Давыдов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.