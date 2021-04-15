Совет Федерации объяснил причины снижения бедности в России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, почему в 2020 году уровень бедности в России снизился до минимума с 2014 года. Ранее Росстат сообщил, что уровень бедности упал до 12,1%.

По мнению Рязанского, это связано с тем, что государство оказало населению довольно мощную поддержку, сообщает RT. По его оценке, в общей сложности россияне получили более 200 млрд рублей. Также не стоит забывать о серьёзных выплатах врачебному и сестринскому персоналу, которые боролись с коронавирусом. "Так что в этой части статистика нас ни в коем случае не обманывает", — заявил сенатор.

Также сенатор считает, что уровень бедности продолжит снижаться и дальше. Этому будут способствовать повышенная индексация пенсий неработающих пенсионеров, сохранённая система выплат детских пособий и социальные контракты. Кроме того, Рязанский рассчитывает на возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров, о котором может объявить президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

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