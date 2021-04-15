Назван предел, выше которого рубль не вырастет

С середины марта по середину апреля рубль проделал путь с 73 рублей за доллар до 77,5 рубля, что объясняется обострением ситуации на Донбассе и угрозой новых санкций со стороны США.

Тем не менее, неожиданный разговор президентов России и США привёл к ослаблению геополитической напряжённости и росту спросу на российские активы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. В итоге рубль за два дня укрепился на 2,5%, до 75,6.

Эксперт считает, что тенденция к укреплению российской валюты продолжится, в том числе благодаря стартующему сегодня налоговому периоду. По его оценке, рубль вернётся в коридор 73-77, и, возможно, курс приблизится к нижней границе диапазона.

Но уже в мае поддержка рубля ослабеет из-за старта дивидендных выплат и сезона отпусков. Кроме того, по мере снятия карантинных ограничений и восстановления экономической активности будет расти спрос на импорт и соответственно на валюту.

Все перечисленные факторы не позволят рублю укрепиться выше 73 за доллар и 88 за евро.