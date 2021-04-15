Названы регионы-лидеры по притоку вкладов в "коронавирусный" год

За "коронавирусный" год банковские вклады в отдельных регионах продемонстрировали существенный рост, несмотря на их исторически низкую доходность. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

По данным регулятора с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года объём банковских вкладов в Чечне вырос на 27,1%, сообщает РИА "Новости". Второе место по росту банковских вкладов заняла Ингушетия (+23,8%). Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ (+20,4%).

На четвёртом месте расположился Ненецкий автономный округ (+20,2%), на пятом — Москва (+13,8%).

В целом по России за "коронавирусный" год объём банковских вкладов вырос на 8,9%.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что на лидерство Чечни и Ингушетии могли повлиять антикризисные субсидии на детей, выплаченные в 2020 году.

Стоит отметить, что на фоне исторически низких ставок по вкладам "нашлись" регионы, в которых объём банковских вкладов уменьшился. Так, в Севастополе банковские вклады снизились на 1,4%, в Кабардино-Балкарии — на 1,1%.