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Когда накопления растут как снежный ком

Экономика » Финансы » Инвестиции

Единственный способ увеличивать накопления как снежный ком — использовать "сложный процент". Эта стратегия работает как в банках, так и на фондовом рынке.

Когда накопления растут как снежный ком

В банках под понятием "сложный процент" подразумевается "капитализация вклада", объяснил агентству "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, но вкладчик их не снимает. В итоге доход от процентов увеличивается.

Впрочем, Аржанухин предупредил, добиться роста накоплений как снежного кома при нынешних ставках практически невозможно — доход вряд ли будет существенный, "но заработать несколько десятых процента можно".

На фондовом рынке "сложный процент" называется "реинвестированием". Это когда полученные купоны по облигациям или дивиденды по акциям используются для дальнейшей покупки ценных бумаг.

Один из простых и популярных примеров автоматического реинвестирования — паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Впрочем, не во всех фондах это делается на автоматическом уровне. Иногда ПИФы недвижимости выплачивают пайщикам доход от арендных платежей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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