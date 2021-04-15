Ставки по вкладам достигли максимума с июня 2020 года

Российские банки оценили повышение ключевой ставки Центробанка РФ до 4,5% годовых и увеличили ставки по вкладам до максимума с июня 2020 года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга регулятора.

В первой декаде апреля 2021 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10 крупнейших банках России поднялась до 4,63% годовых, что является максимумом с июня 2020 года. Этот усреднённый показатель был выше только в третьей декаде июня 2020 года — 4,80%.

Рост средней максимальной ставки по вкладам наблюдается в конца марта текущего года, что объясняется решением повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Соответствующее решение совет директоров ЦБ принял 23 марта 2021 года. Это, кстати, стало первым повышением ключевой ставки с 2018 года.

Стоит отметить, что банки отреагировали на решение регулятора ужесточить денежно-кредитную политику не только повышением ставок по вкладам, но и повышением ставок по кредитам. Причём рост ставок по кредитам был намного существеннее, как показал мониторинг маркетингового агентства Marcs.