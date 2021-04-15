Рубль слабеет на новостях о санкциях

Российская валюта в ходе торгов на Московской бирже значительно теряет в весе из-за сообщений о возможных санкциях США, которые могут быть введены уже сегодня. Курс доллара и курс евро повысились более чем на рубль по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.

К 10:33 мск биржевой курс доллара вырос на 99 копеек, до 76,8575 рубля за $1, биржевой курс евро — на 1,12 рубля, до 92,0625 рубля за 1 евро.

Ослабление рубля после укрепления днём ранее объясняется сообщениями о возможном введении санкций США против России уже сегодня.

Одной из самых жёстких санкций может стать запрет на покупку российских рублёвых государственных облигаций. Впрочем, как ссылаются СМИ на собственные источники, США могут "смягчить" этот удар и ввести запрет на покупку только новых гособлигаций. На уже размещенные облигации федерального займа (ОФЗ) запрет не будет распространяться.

Аналогичные ограничения в отношении суверенных еврооблигаций России были введены США в августе 2019 года.

Также сегодня могут ввести санкции против 10 россиян и 20 российских организаций.