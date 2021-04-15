Банки уличены в мисселенге с кешбэком

Центробанк РФ порекомендовал россиянам внимательно изучать все условия программ лояльности по банковским картам, а не ориентироваться на рекламу. Дело в том, что в рекламе упоминаются наиболее привлекательные особенности, что и вводит клиентов в заблуждение.

В частности, банк может предлагать повышенный кешбэк на определённые категории покупок или на приобретения у своих партнёров, сообщают "Известия" со ссылкой на ЦБ. При этом об остальных условиях, менее привлекательных, умалчивают и реклама, и сотрудники банка. В итоге у клиентов формируются неоправданные ожидания в отношении программ лояльности, что, по сути, является мисселингом.

Чтобы избежать подобного развития событий, Центробанк рекомендует россиянам самостоятельно изучать полные условия, сравнить их со своим платёжным поведением и уже тогда принимать решение.

Как говорится в исследовании Международной конфедерации обществ потребителей, среди программ лояльности десяти банков были обнаружены несколько практик введения граждан в заблуждение. К ним относятся существенная разница между обещанным и реальным кешбэком, отсутствие указания о стоимости обслуживания и некоторых услуг. Кроме того, банки забывают рассказать клиентам, что купив определённые товары, они получат кешбэк не в рублях, а в бонусах, для конвертации которых в рубли потребуется выполнить многочисленные условия.

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