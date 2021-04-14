Visa и Mastercard прокомментировали заявления российских властей

Международные платёжные системы Visa и Mastercard заявили, что продолжают работать в России в обычном режиме. Таким образом они прокомментировали заявления российских властей о том, что санкционная политика США может привести к невозможности для россиян пользоваться их картами.

Как отметил глава Mastercard в России Алексей Малиновский, система работает в России более 20 лет, выпущено более 100 млн карт, сообщает РБК. По его словам, Mastercard является социально значимой платёжной системой и все операции по российским картам обрабатываются в АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК).

Visa также напомнила, что работает в России более 30 лет, вносит вклад в развитие цифровизации и приносит на российский рынок современные технологии.

Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что США могут отключить Россию от Visa и Mastercard. На этот случай, по его словам, российская платёжная система "Мир" уже достаточно "окрепла".

Уже сегодня первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявили, что регулятор не видит рисков отключения России от Visa и Mastercard.