Должникам оставят минимальный прожиточный минимум

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запретит судебным приставам оставлять должников без денег на удовлетворение базовых потребностей. Авторами законопроекта являются депутаты и сенаторы от "Единой России".

Согласно проекту закона, должники получат право обращаться в Федеральную службу судебных приставов с указанием банковского счёта, с которого нельзя будет списывать сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного человека. В 2021 года он равен 12 702 рублям.

При наличии у должника иждивенцев "несгораемая" сумма будет увеличена.

Стоит также отменить, что данный законопроект не распространяется на взыскание алиментов, возмещения вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и некоторых других случаев.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ направлен на защиту россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в которой нельзя оставлять их без средств к существованию.

Он также уточнил, что судебный пристав будет обязан уведомить должника о праве на сохранение прожиточного минимума. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

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