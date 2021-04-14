Банки начали повышать ставки по кредитам

Российские банки вслед за повышением ключевой ставки Центробанка РФ начали повышать "стоимость" потребительских кредитов. Причём рост кредитных ставок в разы превышает динамику ключевой ставки.

В частности, банк "ФК Открытие" повысил минимальные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию на 3 процентного пункта, Россельхозбанк — по рефинансированию на 3-3,7 процентного пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на мониторинг маркетингового агентства Marcs. Совет директоров Центробанка в марте текущего года принял решение повысить ключевую ставку только на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.

Согласно мониторингу, минимальная ставка по кредиту наличными без страхования в банке "ФК Открытие" теперь составляет 14,9% для зарплатных клиентов и 16,9% для тех, кто получает зарплату не на карту банка. Ставка по рефинансированию поднялась до 14,9% годовых.

Как пояснила пресс-служба банка, базовые ставки по кредитам наличными не изменились, были проведены только "точечные корректировки условий по отдельным видам безналоговых кредитов".