Дерипаска отвёл господству доллара четыре года

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через четыре года после введения цифрового юаня американцам придётся забыть о возможности введения финансовых санкций в одностороннем порядке.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что американские власти собирают данные о последствиях введения цифровой китайской валюты, сообщает РБК со ссылкой на телеграм-канал Дерипаски.

"Казначейство США, Госдеп, Пентагон и СНБ сейчас всем своим "экспертным" хуралом пытаются разобраться в последствиях введения цифрового юаня для американской экономической, да и политической системы. Цифровой юань может стать первой за последние десятилетия реальной угрозой доминирующего положения доллара", — написал российский миллиардер.

Но самое главное, по его словам, то, что через четыре года после введения цифрового юаня США придётся забыть о возможности наложения финансовых санкций в одностороннем порядке, и "это сильно беспокоит американских экспертов".

Также Дерипаска отметил, что мы "снова буксуем на обочине", поскольку запуск цифрового юаня запланирован на февраль 2022 года, а у нас Центробанк собирается в 2022 году только тестировать цифровой рубль.

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