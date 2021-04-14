ЦБ не хочет пускать налоговиков к счетам с цифровыми активами

Поправки к законопроекту о налогообложении цифровых активов до сих пор не согласованы из-за нежелания Центробанка РФ предоставить налоговой службе беспрепятственный доступ к соответствующим банковским счетам физических лиц.

При этом Министерство финансов считает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) должна иметь право запрашивать у банков информацию об операциях с цифровыми активами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Минфин полагает, что таким образом удастся избежать уклонения от уплаты налогов, а банки и граждане не будут перегружены налоговыми проверками.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий цифровые активы, в том числе криптовалюту, к имуществу. Как говорится в пояснительной записке, цифровые активы часто используются для уклонения от уплаты налогов, отмывании преступных денег и финансирования противоправной деятельности. При этом у ФНС нет права отслеживать операции с цифровыми активами.

Этот проект закона обязывает россиян декларировать операции с цифровыми активами, если их общая сумма превышает 600 тысяч рублей в год.

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