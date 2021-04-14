Российские авиакомпании "заработали" рекордные убытки

В 2020 году крупнейшие российские авиакомпании "долетались" до рекордных убытков, исчисляемых десятками миллиардов рублей. В 2021 году даже после снятия многих ограничений значительных изменений в финансовых результатах не ожидаются.

Суммарный чистый убыток 15 крупнейших авиакомпаний России составил почти 125 млрд рублей, сообщает РБК. Годом ранее они получили прибыль в размере 4 млрд рублей.

В тройку "лидеров" по убыткам вошли "Аэрофлот" (96,53 млрд рублей), "Уральские авиалинии" (5,85 млрд) и "Сибирь" (S7, 5,23 млрд).

Стоит отметить, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта прогнозировала куда большие убытки по итогам 2020 года — 200-250 млрд рублей. Разница объясняется тем, что ассоциация оценивала убытки по всей деятельности авиакомпаний, а не только по размеру чистых убытков.

Основной причиной прошлогодних убытков стало падение пассажиропотока на 46%, до 69 млн человек, на фоне коронавирусных ограничений и приостановки полётов за границу. В итоге по числу пассажиров авиация откатилась к 2011-2012 годам — 64-74 млн человек.

В 2021 году авиакомпании также понесут финансовые потери. Совокупный чистый убыток прогнозируется на уровне 40 млрд рублей.