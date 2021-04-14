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Почему не стоит верить отзывам пользователей о товарах

Экономика » Финансы » Деньги

При покупке товаров в интернет-магазинах люди часто ориентируются на отзывы пользователей, которые уже приобрели их. Но президент общественной организации защиты и поддержки среднего и малого бизнеса "Деловые люди" Ольга Косец в беседе с "Правдой.Ру" призвала скептически относиться к ним.

Почему не стоит верить отзывам пользователей о товарах

По её словам, обычно отзывы оставляют, если с товаром что-то случается. Если приобретённая людьми вещь "долго служит", с ней всё в порядке, то они не утруждают себя и не пишут, "что я купил такой прекрасный пылесос, уже 10 лет работает, и с ним всё отлично". В итоге практически все товары идут с негативными отзывами, "положительных моментов будет 5-6%".

Тем не менее, при выборе товара стоит учитывать отзывы "методом научного тыка" — о чём "пишут меньше всего негатива, тот ты и выбираешь".

В то же время Косец обратила внимание на то, что в отдельных интернет-магазинах отзывам о товарах стоит доверять. Речь идёт о тех площадках, которые дают пользователям бонусы за оставленные отзывы. В этом случае к соотношению положительных и отрицательных отзывов должно быть больше доверия.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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