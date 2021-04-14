Госдума предложила давать отцам отпуск после рождения ребёнка

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил Министерству труда и социальной защиты предоставлять отцам оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка. Союз отцов поддержал инициативу Сухарева.

Исполнительный директор Союза отцов Юрий Солёнов считает идею Сухарева своевременной, сообщает RT. По его мнению, пришло время не только морально признать и поддержать отцовство, но и материально, чтобы отцы "уверенно и спокойно себя чувствовали".

По словам Солёнова, это будет для отцов и всех семей очень важной и существенной поддержкой, потому что они смогут "спокойно, без нервотрёпки уходить в оплачиваемый отпуск вместе с супругой".

Сухарев предлагает предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка. Предложение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Депутат обращает внимание министра на то, что отцы могут взять отпуск после рождения ребёнка, но он не оплачивается работодателем. Между тем, рождение ребёнка — это большая нагрузка и в первые дни семьям необходима максимальная поддержка.

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