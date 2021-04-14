Visa и Mastercard не уйдут из России

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов согласился с тем, что международные платёжные системы Visa и Mastercard могут уйти из России. Только вероятность такого развития событий близка к нулю.

По его словам, если США решатся на такой шаг, то "это будет очередная потеря рынка для систем платежей Visa и Mastercard", сообщает URA.RU. Поэтому депутат уверен, что Штаты на это не пойдут.

Также Свинцов считает, что санкционная политика США за последние десять лет в отношении России показала слабую эффективность с точки зрения ограничения по каким-то системным вопросам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз призвал постепенно отказываться от использования платёжных систем, контролируемых Западом, тем самым снижая санкционные риски. В целом российские власти, в том числе Кремль, не исключают самые невероятные сценарии развития ситуации,

При этом экономист Виталий Кулагин полагает, что все эти призывы и заявления против западных платёжных систем направлены на "срочную поддержку нашей несчастной, хромающей на обе ноги системы "Мир". По его мнению, "Visa и Mastercard не собираются нас отключать, а SWIFT — вообще некоммерческая организация, которая не зависит от правительства".

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