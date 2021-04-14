Как защитить сбережения от девальвации и инфляции

Девальвация и инфляция — главные угрозы для сбережений россиян. Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги, чтобы их не "съела" ни девальвация, ни инфляция.

Самым популярным способом защиты от девальвации является покупка долларов или евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Глеба Сорокина из "МТС Банка".

При этом Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" напомнил, что нельзя забывать о таком правиле, как "не хранить все сбережения в одной валюте". Тем не менее, доллар сейчас выглядит привлекательнее евро, и поэтому его долю можно довести до 70-80% от общей суммы вложений в твёрдые валюты.

Ещё одной угрозой обесценивания сбережений является инфляция. Чтобы "подстраховаться", нужно размещать средства в короткие банковские депозиты и в короткие ценные бумаги с фиксированной доходностью, выпущенные высоконадёжными эмитентами.

В частности, такими могут стать облигации федерального займа (ОФЗ), в том числе те, чья доходность зависит от инфляции. Причём ОФЗ с привязкой к инфляции может защитить и от девальвации. Обычно при снижении курса рубля инфляция ускоряется, а значит повышается доходность таких ОФЗ.

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