Когда доллар упадёт до 70 рублей

К середине марта 2021 года курс доллара опустился к значению прошлого лета — 72,5 рубля, а потом за месяц потерял почти 8%. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказал, когда курс доллара опустится до 70 рублей.

По его словам, столь сильное ослабление рубля при высоких ценах на нефть кроется в пресловутом геополитическом факторе, сообщает "Российская газета". Другие факторы, влияющие на валютный курс, меркнут перед риском обострения конфликта на Украине и введения новых санкций.

В частности, цены на нефть марки Brent остаются выше $60 за баррель, что благоприятно и для бюджета России, и для курса рубля. Так что текущий курс сильно занижен, и со временем произойдёт переоценка.

Сам курс доллара на мировом рынке также не обосновывает масштабов паники. Американская валюта всё ещё на 10% ниже, чем весной 2020 года. Это должно играть на руку рублю, но не играет.

Таким образом, к середине апреля сложилась полная неопределённость на геополитическом фронте. Санкционные риски оцениваются как повышенные. Риск-премия в текущем курсе рубля приближается к двузначным процентам. Дальнейшее усиление геополитики может привести к ослаблению российской валюты до 79,5 рублей за $1.

В целом фундаментальное укрепление рубля произойдёт только после "разрядки на внешней орбите". Тогда доллар опустится до 70 рублей, но случится это не раньше осени текущего года.

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