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Когда доллар упадёт до 70 рублей

Экономика » Рынки » Валютный

К середине марта 2021 года курс доллара опустился к значению прошлого лета — 72,5 рубля, а потом за месяц потерял почти 8%. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказал, когда курс доллара опустится до 70 рублей.

Когда доллар упадёт до 70 рублей

По его словам, столь сильное ослабление рубля при высоких ценах на нефть кроется в пресловутом геополитическом факторе, сообщает "Российская газета". Другие факторы, влияющие на валютный курс, меркнут перед риском обострения конфликта на Украине и введения новых санкций.

В частности, цены на нефть марки Brent остаются выше $60 за баррель, что благоприятно и для бюджета России, и для курса рубля. Так что текущий курс сильно занижен, и со временем произойдёт переоценка.

Сам курс доллара на мировом рынке также не обосновывает масштабов паники. Американская валюта всё ещё на 10% ниже, чем весной 2020 года. Это должно играть на руку рублю, но не играет.

Таким образом, к середине апреля сложилась полная неопределённость на геополитическом фронте. Санкционные риски оцениваются как повышенные. Риск-премия в текущем курсе рубля приближается к двузначным процентам. Дальнейшее усиление геополитики может привести к ослаблению российской валюты до 79,5 рублей за $1.

В целом фундаментальное укрепление рубля произойдёт только после "разрядки на внешней орбите". Тогда доллар опустится до 70 рублей, но случится это не раньше осени текущего года.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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