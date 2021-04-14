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Аксаков предложил повысить пошлины на металл

Экономика » Производство » Металлургия

Стройматериалы в России дорожают второй год подряд, причём сильнее всего растёт стоимость стройматериалов из металла. Чтобы остановить этот рост, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "Правдой.Ру" предложил "серьёзнее повысить пошлины".

Аксаков предложил повысить пошлины на металл

По его словам, из-за роста мировых цен на металл усилился его экспорт из России. Это привело к тому, что больше металла стали вывозить за рубеж, а внутри страны металла стало меньше.

"Меньше предложений — выше цена", — пояснил депутат.

Повышение экспортной пошлины сократит отток металла за границу, внутри страны появится больше предложений, и цены начнут снижаться, в том числе на стройматериалы.

Высокие цены на металл привлекли внимание и правительства. Но кабинет министров решил бороться с этим традиционным способом — изъять у металлургов сверхдоходы.

В частности, Министерство торговли и промышленности предложило установить индикативную цену на все виды строительной металлопродукции и при продаже товаров выше неё изымать разницу, возможно, за счёт повышения налога. Другой вариант Минпромторга не предусматривает повышение налогов, только компенсацию изменения цен бюджетных строек.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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