Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу Министерства экономического развития об упрощённом порядке получения вида на жительство для иностранных инвесторов, сообщают "Известия".
Госдума также готова поддержать законопроект о так называемых "золотых паспортах", но только если иностранных инвесторов будут проверять на отсутствие связей с криминалом.
Разработанный Минэкономразвития документ предусматривает пропуск стадии получения разрешения на временное проживание для инвесторов и членов их семей. "Известия" утверждают, что пока в проекте нет конкретных цифр. Ранее сообщалось, что инвесторы смогут получить вид на жительство в обмен на вложения в российский бизнес не менее 10 млн рублей или не менее 30 млн рублей в облигации федерального займа, либо недвижимость.
Как заявил председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев, человек, который вкладывает деньги в значимые для страны проекты, должен иметь возможность жить здесь, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. По его мнению, такие люди зачастую привозят не только деньги, но и новые технологии.
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