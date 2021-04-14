Правительство поддержало "золотые паспорта" для инвесторов

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу Министерства экономического развития об упрощённом порядке получения вида на жительство для иностранных инвесторов, сообщают "Известия".

Госдума также готова поддержать законопроект о так называемых "золотых паспортах", но только если иностранных инвесторов будут проверять на отсутствие связей с криминалом.

Разработанный Минэкономразвития документ предусматривает пропуск стадии получения разрешения на временное проживание для инвесторов и членов их семей. "Известия" утверждают, что пока в проекте нет конкретных цифр. Ранее сообщалось, что инвесторы смогут получить вид на жительство в обмен на вложения в российский бизнес не менее 10 млн рублей или не менее 30 млн рублей в облигации федерального займа, либо недвижимость.

Как заявил председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев, человек, который вкладывает деньги в значимые для страны проекты, должен иметь возможность жить здесь, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. По его мнению, такие люди зачастую привозят не только деньги, но и новые технологии.