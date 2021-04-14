ЦБ объяснил, как не столкнуться с обманом при открытии вклада

Граждане должны детально расспрашивать сотрудника банка о вкладе, который они хотят открыть, иначе можно стать жертвой обмана. Центробанк РФ перечислил, какие именно вопросы нужно задавать, сообщает РИА "Новости".

Перед заключением договора о вкладе рекомендуется задать четыре вопроса и попросить сотрудника указать, в каком месте договора прописаны ответы на них.

Список вопросов выглядит так:

Насколько гарантирована доходность (то есть зависит ли ставка от каких-либо параметров и какова она на протяжение всего срока действия договора)? Застрахованы ли вклады госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов"? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? С кем именно заключается договор (банк, страховщик, брокер или управляющий)?

Обычно мисселинг (обман) встречается в банках при открытии вкладов. В этом случае россиянам предлагается в качестве альтернативы вкладам инвестиционные страховые продукты, облигации, вексели самого банка и другие ценные бумаги. Нередко предлагается разместить часть денег на вклады, часть — вложить в другие продукты, которые не застрахованы.

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