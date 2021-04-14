Граждане должны детально расспрашивать сотрудника банка о вкладе, который они хотят открыть, иначе можно стать жертвой обмана. Центробанк РФ перечислил, какие именно вопросы нужно задавать, сообщает РИА "Новости".
Перед заключением договора о вкладе рекомендуется задать четыре вопроса и попросить сотрудника указать, в каком месте договора прописаны ответы на них.
Список вопросов выглядит так:
Обычно мисселинг (обман) встречается в банках при открытии вкладов. В этом случае россиянам предлагается в качестве альтернативы вкладам инвестиционные страховые продукты, облигации, вексели самого банка и другие ценные бумаги. Нередко предлагается разместить часть денег на вклады, часть — вложить в другие продукты, которые не застрахованы.
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