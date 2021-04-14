Банки могут повышать ставки по уже выданным ипотечным кредитам, заявила преподаватель Высшей школы экономики, консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская. Такое право обычно предусмотрено ипотечным договором.
Абрамовская напомнила, что банк — не благотворительная организация, это бизнес, сообщает Regnum. Как только Центробанк РФ увеличивает ключевую ставку, банк может последовать его примеру.
Большинство ипотечных договоров в России содержит пункт, позволяющий банкам в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку в случае роста ключевой. При этом они обязаны уведомить заёмщиков об изменении условий кредитования.
В случае повышения ипотечной ставки увеличится ежемесячный платёж, который и без этого довольно высокий. Преподаватель Высшей школы экономики согласилась, что в настоящее время ипотека действительно дешёвая по сравнению с прошлыми годами, но величина ежемесячного платежа всё равно слишком большая из-за высокой стоимости недвижимости.
По оценке Абрамовской, цены на жильё вряд ли снизятся в обозримом будущем. Поэтому, если "назрел жилищный вопрос", лучше покупать квартиру сейчас. Что касается вложений денег в недвижимость с целью инвестиций, здесь нужно взвесить все плюсы и минусы, резюмировала эксперт.
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