Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Знакомая звезды ВИА "Песняры" рассказала о его последних днях жизни
МИД представил план действий на случай отключения от SWIFT
"От кого бы мы это слышали": США потребовали от РФ предсказуемости
Швеция обвинила ГРУ России в кибератаках на конфедерацию спорта
Принц Филипп оказался страстным фанатом историй про НЛО
Главу МВД попросили устроить всероссийский интернет-рейд
Бузова отказалась стать ведущей модернизированного "Дома-2"
Русские турок всегда били. Как будет на этот раз?
ВШЭ предложила изменить бюджетное правило

Россиянам напомнили о праве банков повышать ставки по выданной ипотеке

Экономика » Финансы » Банки

Банки могут повышать ставки по уже выданным ипотечным кредитам, заявила преподаватель Высшей школы экономики, консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская. Такое право обычно предусмотрено ипотечным договором.

Россиянам напомнили о праве банков повышать ставки по выданной ипотеке

Абрамовская напомнила, что банк — не благотворительная организация, это бизнес, сообщает Regnum. Как только Центробанк РФ увеличивает ключевую ставку, банк может последовать его примеру.

Большинство ипотечных договоров в России содержит пункт, позволяющий банкам в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку в случае роста ключевой. При этом они обязаны уведомить заёмщиков об изменении условий кредитования.

В случае повышения ипотечной ставки увеличится ежемесячный платёж, который и без этого довольно высокий. Преподаватель Высшей школы экономики согласилась, что в настоящее время ипотека действительно дешёвая по сравнению с прошлыми годами, но величина ежемесячного платежа всё равно слишком большая из-за высокой стоимости недвижимости.

По оценке Абрамовской, цены на жильё вряд ли снизятся в обозримом будущем. Поэтому, если "назрел жилищный вопрос", лучше покупать квартиру сейчас. Что касается вложений денег в недвижимость с целью инвестиций, здесь нужно взвесить все плюсы и минусы, резюмировала эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
МИД представил план действий на случай отключения от SWIFT
"От кого бы мы это слышали": США потребовали от РФ предсказуемости
Швеция обвинила ГРУ России в кибератаках на конфедерацию спорта
Принц Филипп оказался страстным фанатом историй про НЛО
Главу МВД попросили устроить всероссийский интернет-рейд
Бузова отказалась стать ведущей модернизированного "Дома-2"
Русские турок всегда били. Как будет на этот раз?
ВШЭ предложила изменить бюджетное правило
Второй не лишний: Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств
Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"
Популярное
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.

Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров Игорь Буккер "Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Новости Украины
Савченко пообещала Украине: "Будет быстро и кроваво"
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Парламент
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников