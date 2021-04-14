Россиянам напомнили о праве банков повышать ставки по выданной ипотеке

Банки могут повышать ставки по уже выданным ипотечным кредитам, заявила преподаватель Высшей школы экономики, консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская. Такое право обычно предусмотрено ипотечным договором.

Абрамовская напомнила, что банк — не благотворительная организация, это бизнес, сообщает Regnum. Как только Центробанк РФ увеличивает ключевую ставку, банк может последовать его примеру.

Большинство ипотечных договоров в России содержит пункт, позволяющий банкам в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку в случае роста ключевой. При этом они обязаны уведомить заёмщиков об изменении условий кредитования.

В случае повышения ипотечной ставки увеличится ежемесячный платёж, который и без этого довольно высокий. Преподаватель Высшей школы экономики согласилась, что в настоящее время ипотека действительно дешёвая по сравнению с прошлыми годами, но величина ежемесячного платежа всё равно слишком большая из-за высокой стоимости недвижимости.

По оценке Абрамовской, цены на жильё вряд ли снизятся в обозримом будущем. Поэтому, если "назрел жилищный вопрос", лучше покупать квартиру сейчас. Что касается вложений денег в недвижимость с целью инвестиций, здесь нужно взвесить все плюсы и минусы, резюмировала эксперт.