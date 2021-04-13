"Справедливая Россия" предложила отменить транспортный налог

Партия "Справедливая Россия" внесла в Госдуму РФ очередной законопроект об отмене транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отметил лидер партии Сергей Миронов, они вносят подобный законопроект не в первый раз, но каждый раз его отклоняют. Тем не менее, партия будет добиваться отмены несправедливого налога, поскольку россиян заставляют платить дважды — через транспортный налог и акциз на бензин, заложенный в его стоимость.

По словам Миронова, проблема отмены транспортного налога "уже обросла большой историей". Он напомнил, что ещё в ноябре 2012 года отмену транспортного налога поддержал президент Владимир Путин. Тогда идея понравилась руководству Министерства транспорта и Федерации автовладельцев России.

Лидер партии обратил внимание, что несколько лет назад за отмену транспортного налога было собрано "огромное количество подписей граждан на сайте российских общественных инициатив". Казалось бы, вопрос почти решён, но налог существует и по сей день.

"Поскольку на фоне пандемии у подавляющего большинства граждан снизились доходы, будет справедливо освободить людей от этой финансовой кабалы", — добавил Миронов.

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