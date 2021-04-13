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Россия запустит иностранных страховщиков на свой рынок

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который определяет правила допуска и деятельности иностранных страховых компаний на российском рынке. Документ внесён в Госдуму правительством.

Россия запустит иностранных страховщиков на свой рынок

Открывая свой рынок для иностранных страховщиков, Россия выполнит обязательства перед Всемирной торговой организацией, в которую вступила в 2012 году.

Законопроект обеспечит баланс между протекционистскими мерами по защите национального рынка и созданием справедливой конкуренции между иностранными и отечественными страховыми компаниями.

Иностранные страховщики будут рассматриваться в качестве субъектов страхового дела наравне с российскими. Они также будут получать необходимые лицензии в Центробанке. Речь идёт о лицензиях на добровольные виды страхования, перестрахование, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Кроме того, надзором за иностранными страховщиками, как и за российскими, будет заниматься ЦБ.

Одобренный законопроект должен вступить в силу 22 августа 2021 года.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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