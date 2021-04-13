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Рублёвая стоимость нефти достигла максимума с 2018 года

Экономика » Производство » Энергетика

Мировые цены на нефть марки Brent в рублях доросли до психологической отметки в 5 тысяч рублей за баррель. Это положительно влияет на бюджет России и компании, но эксперты считают, что рублёвые цены на нефть не продержатся на этом уровне долго, сообщает РИА "Новости".

Рублёвая стоимость нефти достигла максимума с 2018 года

Рублёвая стоимость барреля нефти Brent в настоящее время находится на отметке в 5 тысяч рублей, что является максимумом с октября 2018 года. Как и тогда, это связано с ослаблением рубля из-за геополитических рисков и довольно высоких цен на нефть в долларах США.

В целом это позитивно, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Министерство финансов уже даже допустило сокращение программы заимствований на 600-700 млрд рублей.

По словам Владимира Евстифеева из банка "Зенит", высокие рублёвые цены на нефть позволяют быстрее накапливать ресурсы Фонда национального благосостояния, которые в дальнейшем могут быть использованы для финансирования дефицита бюджета.

Также сочетание высокой долларовой цены на нефть и слабого рубля крайне позитивно для экспортёров-нефтяников.

Только позитивная ситуация продлится недолго, уверены эксперты. Рубль выглядит недооценённым при текущей цене на нефть. Поэтому ожидается его укрепление, которое сократит доходы бюджета и нефтяных компаний.

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Автор: Анастасия Гостищева
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