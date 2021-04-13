Низкие доходы россиян ставят под угрозу восстановление экономики

Низкие доходы граждан России — это серьёзные риски для восстановления экономики, считает главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Об этом он заявил на конференции Высшей школы экономики.

По его словам, пакет антикризисных мер правительства 2020 года уменьшил падение реальных доходов населения "на 2 с лишним процентных пункта". Но спад реальных доходов наблюдается с 2014 года, поэтому в России сохраняется "накопленный социальный долг".

Клепач считает, что для решения этой проблемы властям придётся принять крупный социальный пакет, поскольку "это существенный риск и социальный, и существенное ограничение для экономического роста".

По мнению экономиста, определённый пакет решений необходим как в отношении пенсионных средств, так и в отношении реальных доходов населения.

Как сообщал ранее Росстат, в 2020 году реальные доходы россиян упали на 3,5%. В 2014–2017 годах они также падали, в отдельные годы — на 4,5%. А в 2018 и 2019 годах выросли всего на 0,1% и 1% соответственно.

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