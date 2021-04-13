Миллиардеры "молодеют" из года в год

Число миллиардеров в возрасте до 40 лет достигло 79 человек, что на 26 человек больше, чем год назад. Об этом сообщает китайское деловое издание Hurun.

Совокупное состояние молодых миллиардеров увеличилось на 1,5 трлн юаней или на $230 млрд, и достигло 3,4 трлн юаней или $523 млрд. Почти все они (74 человека) за 2020 год приумножили своё состояние.

Молодые миллиардеры проживают в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Китае, ОАЭ, США, Сингапуре и Швеции, но основная их часть живёт в США, Китае и Индии.

Возглавляет рейтинг основатель компании Facebook Марк Цукерберг. Его состояние оценивается в 653 млрд юаней или $100 млрд.

На втором месте расположился глава компании ByteDance Чжан Имин с состоянием в 350 млрд юаней или $53 млрд, на третьем — основатель компании Beijing Kuaishou Technology Су Хуа с капиталом в 155 млрд юаней или $23 млрд.

Издание Hurun ежегодно составляет такой рейтинг. В 2016 году насчитывалось всего 39 миллиардеров в возрасте до 40 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.