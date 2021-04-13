Власти ищут деньги на послание Путина

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию собирается объявить меры по стимулированию экономического роста. На это потребуются значительные денежные средства и их в срочном порядке "разыскивают" чиновники, сообщает Bloomberg.

Рассматривается использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), объём которого достиг $182 млрд, перенаправление денег из других проектов и повышение налогов.

По словам опрошенных чиновников, готовящаяся программа будет предусматривать расходы на инфраструктуру, а также новые льготы, которые должны компенсировать падение реальных доходов россиян.

Совет Федерации заявил, что не получал от правительства предложений по повышению налогов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. Сенатор также добавил, что аналогичных инициатив нет и у них, поскольку они придерживаются предложенного президентом моратория на изменение налоговой системы.

Стоит также отметить, что в соответствии с действующим законодательством правительство может потратить из ФНБ не более 500 млрд рублей.