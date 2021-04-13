Минпромторг расширит льготное автокредитование

Министерство промышленности и торговли РФ планирует расширить категории участников программ льготного автокредитования. Об этом на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, изменения произойдут в ближайшее время. Также будут выделены дополнительные средства на компенсации по льготному автокредитованию и льготному автолизингу. Мантуров считает, что анонсированных мер будет достаточно для стимулирования автопрома до конца текущего года.

Речь идёт о таких государственных программах льготного автокредитования как "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" и льготного автолизинга "Своё дело", "Российский тягач" и "Льготный лизинг". Они будут действовать до 2023 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства ещё в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что на программы льготного автокредитования в этом году будет выделено 8,9 млрд рублей, льготного автолизинга — 3,8 млрд рублей.

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