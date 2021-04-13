Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники

Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает взимание НДС с физических лиц при перепродаже бытовой техники. Ранее НДС взимался с физических лиц только при перепродаже автомобиля.

"Приятный" законопроект инициирован Смоленской областной думой.

Слегка успокаивает лишь тот факт, что налог на добавленную стоимость (НДС) будет взиматься не со всей стоимости проданной бытовой техники, а только с разницы между суммой, потраченной на покупку, и суммой, вырученной от продажи. Аналогичный порядок действует в отношении перепродажи автомобилей со второго квартала 2009 года.

Принятый Госдумой законопроект о взимании НДС с перепродажи бытовой техники должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Стоит отметить, что изначально Смоленская областная дума предложила облагать налогом все перепродажи автомобилей и техники, а не только те, что осуществляются физическими лицами. Но правительство не поддержало инициативу.

Днём ранее "Правда.Ру" рассказала о главной ошибке тех, кто покупает бытовую технику в интернете.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.